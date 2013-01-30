В Севастополе виновника резонансного ДТП посадили на 6 лет

Как передает корреспондент УНИАН, Нахимовский районный суд города 29 января признал 31-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, и определ ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Осужденный, управлявший в день ДТП автомобилем «Хонда», превысил скорость, в результате чего машина вылетела на обочину. Пешеход - 25-летний мужчина вытащил детей 8-ми и 9-лет из-под колес автомобиля, а через несколько часов в результате полученных травм скончался в больнице.

Согласно постановлению суда, осудженный также должен возместить родственникам пострадавших моральный ущерб в размере 800 тыс. грн. Кроме того, все его имущество находится под арестом.

Он в суде свою вину признал. Однако его родители приговор считают несправедливым и намерены его опротестовать. Они, в частности, не согласны как с самим решением суда, так и с ходом следствия. В частности, отец осужденного не согласен с мнением о том, что следствие проведено в полном объеме.

Пострадавшие в результате ДТП дети несколько месяцев провели в травматологическом отделении больницы, перенесли несколько операций. Для их полного выздоровления, по словам родителей, потребуется много времени.