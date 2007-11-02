Председатель Рескомзема АРК призывает силовиков усилить борьбу с самозахватами

Председатель Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК Николай ГОЛУБЕВ считает, что силовые структуры недостаточно сотрудничают с Рескомземом в вопросе борьбы с самовольным захватом земель на полуострове и призывает силовиков активизировать эту борьбу.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ГОЛУБЕВ сообщил журналистам, что «слабенько ведется работа органами МВД». «Исключительно все самозахваты зарегистрированы. Решения по самозахватам не предпринимались, хотя вышел закон, как с ними бороться», - отметил председатель Республиканского комитета по земельным ресурсам.

«Мы, может быть, одними из первых получаем информацию, что самозахват будет там-то, там-то. Мы информируем и органы МВД, и прокуратуру, и СБУ, потому что решения надо принимать по самозахватам, если они прогнозируемые, сию минуту. Позже, если уже есть самозахват, вопрос надо решать то ли мирным путем, то ли законным путем. Но когда переступаем грань, как на Балаклавской (на улице Балаклавской в Симферополе в январе этого года, а также вчера произошли столкновения из-за земли – УНИАН), - это вызывает силовое противостояние, которое приводит к трагическим последствиям», - заявил Н.ГОЛУБЕВ.

Он подчеркнул, что Рескомзем работает «не по цвету знамени, не по политическому окрасу» и призвал силовые структуры помогать ему в наведении порядка.

При этом Н.ГОЛУБЕВ добавил, что в последние несколько месяцев в Крыму не произошло новых захватов земли.

Напомним, по данным Рескомзема АРК, в Крыму захвачено 15 тыс. га земли.