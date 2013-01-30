Актер киевского театра умер на сцене во время спектакля

52-летний Александр Бондаренко читал длинный, очень драматичный эмоциональный монолог, держа в руке сверток, имитирующий младенца. Внезапно он выронил реквизит из рук, а затем и сам упал прямо на сцене, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Актер успел сказать только два слова: "Я падаю", и из его легких прозвучал хрип. Зрители не сразу поняли, что актеру действительно плохо и несчастный случай происходил не по сценарию.

Лишь когда коллеги по цеху выбежали на сцену и потребовали вызвать "скорую", публика засуетилась. Работники театра сразу же попросили всех покинуть помещение. Актеры, одетые в театральные костюмы, не сдерживая слез, до последнего надеясь на то, что Бондаренко придет в себя.

- Это не первый раз, когда ему стало плохо, - рассказала сотрудница театра. – Летом прошлого года у него однажды пошла кровь из носа, но тогда все обошлось…

На вопросы о том, что стало причиной смерти актера, медики пока не дали конкретного ответа.

- Он гипертоник, 52 года, кровяные сосуды не готовы к такому заболеванию… Одна – две минуты – и все. Мы приехали – он уже был мертв, - сообщил сотрудник бригады "скорой".

Александр Бондаренко – известный театральный и киноактер, заслуженный артист Украины. Родился 11 сентября 1960 года. Помимо неустанной работы в театре актер снялся во многих телевизионных сериалах и кинофильмах. Последние минуты жизни актер провел в родном театре, играя в спектакле "1001 страсть, или мелочи жизни" по мотивам рассказа Чехова, где речь шла об искушении человеческих душ.