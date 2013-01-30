Депутат обнародовал проект соглашения с Shell

Текст проекта соглашения обнародовал депутат Харьковского облсовета Иван Варченко на своем персональном сайте. Напомним, на сессии Харькоского облсовета 17 января 2013 года было одобрено Соглашение «О распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовская, между государством Украина и компанией «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В.» и ООО«НАДРА Юзовская».

Согласно документу, соглашение предусматривает реализацию пятилетней программы по геологическому изучению участка добычи газа на Юзовской площади стоимостью 410 млн долл.

Финансирование программы должно осуществляться участниками проекта Shell и «Надра Юзовская», при этом зарубежный партнер должен взять на себя полное финансирование проекта, при условии что государство не утратит контроль над «Надра Юзовская».

Также в соглашении указаны размеры бонусов, которые компания Shell обязуется перечислить государству. В частности, в течение 7 дней после подписания СРП государство получает бонус в размере 25 млн долл. Следующий бонус в размере 25 млн долл. государство может получить, если в ходе исследования газового участка будет происходить добыча газа.

Последующие же бонусы возможны по завершении пятилетней программы по изучению площади, при начале первой разработки – 50 млн долл., при достижении пикового уровня добычи – 100 млн долл.

За специальные разрешения на разработку Юзовской площади инвесторы заплатят государству 4 млн долл., и 5 млн долл. за предоставления данных по участку.

Данный договор заключается на 50 лет.

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Как ранее сообщал УНИАН, 24 января в подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».