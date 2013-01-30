Украли печать "Русского блока"

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, в понедельник вечером в дежурную часть Ленинского райотдела милиции обратился член партии «Русский блок» Геннадий Басов. Он сообщил, что в период с 25 января по настоящее время неизвестное лицо совершило кражу регистрационных документов и печатей партии «Русский блок», причинив ущерб на сумму 5 тыс. грн.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство управления МВД Украины в Севастополе. Опросив работников офиса, милиционеры установили, что 25 января в офисе партии на добровольных началах работали двое мужчин. На работу они были приняты полторы недели тому назад. Их полными паспортными данными ни руководитель, ни сотрудники офиса не располагали. Руководитель офиса смог назвать только их имена, а также номера мобильных телефонов. С его разрешения эти мужчины работали с регистрационными документами и печатями партии. Сотрудники милиции провели осмотр помещения офиса. Следов взлома обнаружено не было, замки входной двери не были повреждены. Порядок в офисе нарушен не был.

По данному факту милицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.