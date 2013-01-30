Сотрудница банка переводила безналичные взятки в наличные

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Черкасской области, следователи установили, что сотрудница банка помогала должностному лицу одного из государственных земельных учреждений области переводить в наличность взятки, полученные в безналичной форме от юридических лиц за подготовку и согласование разрешительной документации. Таким способом злоумышленник с помощью своей сообщницы из банка получил более 200 тыс. грн.

По материалам СБУ следственным управлением областной милиции начато досудебное расследование по уголовному производству в отношении сотрудницы банка, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или совмещенное с вымогательством взятки) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года в Черкассах был задержан первый заместитель начальника Главного управления Госземагентства в Черкасской области, которого обвиняют в вымогательстве и получении 200 тыс. грн взяток.

В отношении госслужащего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.