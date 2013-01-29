Во Львове горел склад посуды
22:35, 29 января 2013Общество
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Сегодня в 9.43 в оперативно-диспетчерскую службу Главного территориального управления МЧС во Львовской области поступило сообщение о пожаре в г. Львове по ул. Промышленная, 50/52.
Пострадавших в результате возгорания нет / Фото : stihi.ru
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло на втором этаже в арендованном помещении, где находился склад посуды. На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожарным удалось оперативно потушить огонь, не дав распространиться на соседние здания.
Пожар был ликвидирован в 10.05.
Пострадавших в результате возгорания нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
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