Во Львове горел склад посуды

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло на втором этаже в арендованном помещении, где находился склад посуды. На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожарным удалось оперативно потушить огонь, не дав распространиться на соседние здания.

Пожар был ликвидирован в 10.05.

Пострадавших в результате возгорания нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.