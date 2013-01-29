В Донецке шествие в честь Героев Крут встретили с криками «фашизм не пройдет!»

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек «свободовцев» с национальными и партийными флагами колонной прошли от главного корпуса Донецкого национального университета по улице Университетской, свернули на Театральный проспект и подошли к памятнику Тарасу Шевченко, где провели митинг.

По словам донецких «свободовцев», они изначально планировали пройти по данному маршруту с зажженными факелами, но получили из суда запрет и ограничились просто шествием.

Когда колона свернула на Театральный проспект и подошла к зданию Донецкой областной государственной администрации и направилась к памятнику Кобзаря, ее встретили небольшая группа людей, которые стали выкрикивать: «Фашизм не пройдет!».

По словам одного из участников шествия, во время того, когда у «свободовца» неизвестный оппонент у здания облгосадминистрации попытался вырвать транспарант, кто-то прыснул из газового баллончика.

Но «свободовцев» и их оппонентов оперативно разделили правоохранители.

Милиция дала возможность провести участникам шествия митинг у памятника Т. Шевченко. Выступающие вспомнили героев Крут и их значимости в борьбе за независимость Украины. Участники митинга спели Гимн Украины.

По информации начальника управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максима Ровинского, в небольшой потасовке во время шествия газовый баллончик применил один из организаторов шествия. В результате пострадали несколько милиционеров и журналистов.

Позже пресс-служба Донецкого горуправления милиции распространила пресс-релиз, в котором указала, что «29 января в г. Донецке состоялась акция, приуроченная к 95-ой годовщине боя под с.Круты, в которой принимали участие представители политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода»; в то же время проходили еще два мероприятия - митинг членов городской организации Коммунистической партии Украины и сбор ветеранов, посвященный 70-й годовщине начала Сталинградского сражения в Великой Отечественной войне».

«Во время шествия колонны представителей политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода» к сотрудникам милиции обратились граждане, которые сообщили, что неизвестный человек распылил содержимое газового баллончика. Данный гражданин был установлен и доставлен в Ворошиловский райотдел милиции для выяснения обстоятельств. Проводится проверка. Нарушений общественного порядка во время акцийи допущено не было. Участники мероприятий выразили благодарность сотрудникам милиции г.Донецка за грамотную организацию охраны общественного порядка», - объяснили правоохранители.