Кожара обещает возобновить работу Совета экспортеров и инвесторов при МИД

Как сообщает Департамент информационной политики МИД, об этом министр сказал, выступая на встрече Европейской бизнес-ассоциации на тему «Торговые отношения Украины - преимущества от партнерства».

Л.Кожара заверил, что Министерство иностранных дел Украины нацелено на конкретный результат, готово и приглашает к конструктивному сотрудничеству деловые круги, их ассоциации и объединения.

Характеризуя основные направления внешнеэкономических приоритетов Украины, министр подчеркнул, что наряду с концентрацией усилий всех ветвей власти по скорейшему подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая создание зоны свободной торговли Украина-ЕС, Украина будет развивать взаимовыгодные торгово-экономические связи и с другими нашими важными партнерами, в частности, с Россией и Таможенным союзом через приемлемые формы сотрудничества, Китаем, странами Азии и Латинской Америки.