Польский аферист, обокрав украинцев на $2 млн, будет ждать приговора на свободе

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил Михал Шульчинский - пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гливицах, которая занималась этим делом.

Он отметил, что прокуратура приняла это дело от украинских правоохранителей 10 лет тому назад, и не имела никаких законных оснований для того, чтобы арестовывать подозреваемого.

Собеседник агентства сказал, что польский гражданин некоторое время находился под арестом в Украине, но впоследствии был отпущен на свободу и перебрался в Польшу.

М.Шульчинский объяснил такую длительную подготовку материалов для передачи дела в суд необходимостью получить документы от украинских правоохранителей, которые польская прокуратура получила в рамках правовой помощи, что, традиционно, является длительной процедурой.

По данным прокуратуры, поляк получил от украинцев, которым обещал 10% прибыли в месяц от вложенных денег, 1,8 миллионов долларов и 100 тысяч немецких марок.

"Он не выполнил своих обязательств: не вернул ни денег, ни процентов", - сказал пресс-секретарь прокуратуры, отметив, что его дело рассматривал суд в Украине, который, однако, позже принял решение провести дорасследование, которое собственно продолжили польские следователи.

Пресс-секретарь отметил, что за совершенное поляком правонарушение ему угрожает от 3 месяцев до 8 лет заключения.

В окружном суде в Гливицах, который должен рассматривать это дело, УНИАН сообщили, что оно направлено в другой отдел, и дата рассмотрения станет известной до конца февраля с.г.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства внутренней безопасности Польши (ABW, аналог украинского СБУ), которое также занималось расследованием этого дела, поляк по имени Земовит (фамилия не обнародовалась), незаконным образом получил от украинцев около 4,5 млн злотых, что составляет около 1,5 млн долларов по текущему курсу.

Фирма польского афериста, которая даже не имела лицензии НБУ, действовала в Украине в 1993-1994 годах. Сообщается, что он принимал от граждан депозиты в размере не менее 1000 долларов.