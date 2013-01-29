Адвокат Мирославы Гонгадзе будет подавать апелляцию на приговор Пукачу

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко будет подавать апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику Департамента наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, который сегодня был осужден к пожизненному заключению, поскольку считает, что суд не в полной мере установил мотивы убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Теличенко сказала журналистам.

“Меру наказания, которую суд назначил подсудимому, я считаю адекватной, но я считаю, что не полностью установлены мотивы, то есть суд не проанализировал заказной характер убийства Гонгадзе, хотя мы неоднократно настаивали на этом, как настаивали и на вызове на судебное заседание бывшего Президента Кучмы и Владимира Литвина именно для того, чтобы установить заказной характер преступления”, - сказала В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривал дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в частности о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, в результате чего создал препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.