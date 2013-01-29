Директор Центра земельного кадастра: Ваш земельный участок принадлежит только вам

«Если граждане заметят неточности в отображении информации о своих земельных участках на публичной кадастровой карте, они могут обратиться в Госземагентство в режиме онлайн для быстрого исправления выявленных ошибок», заявил директор Центра Государственного земельного кадастра Андрей Тарнопольский.

«У украинских граждан нет причин для беспокойства, если на публичной кадастровой карте они обнаружат неточности в информации о земельных участках.. Ошибки, которые на ней встречаются – это, безусловно, проблема, и мы работаем над ее решением. Но хочу сказать, что это ошибки не размещения земельного участка, а его отображения на карте. Раз у вас есть земельный участок и документы на него, ваш забор не подвинулся, следовательно участок принадлежит вам и никуда не денется», отметил он.

Появление ошибок специалисты кадастра объясняют тем фактом, что ранее весь земельный учет велся на бумаге и измерялся в разных системах координат, а при оцифровке данных и пересчете в современную систему координат могли обнаружиться ошибки, которых на бумаге видно не было. Мировой опыт свидетельствует о том, что с этим столкнулись абсолютно все страны при формировании электронного земельного кадастра и переходе с бумаги на «цифру».

По словам Тарнопольского, если украинское общество желает видеть объективную картину состояния земельно-правовых отношений в стране, то гражданам нужно набраться немного терпения.

«Национальная кадастровая система - это, по сути, оцифрованный архив земельных отношений, информация о которых нанесена на электронную карту. Конечно же, ошибки появились не сегодня и не вчера, просто только сейчас их удалось выявить. Еще ни в одной стране мира никто не создал кадастр ни за год, ни за два, ни за три. Это процесс, и к этому надо отнестись с пониманием. При создании Национальной кадастровой системы мы подняли огромнейший пласт информации, которой ранее никто не поднимал - мы оцифровали почти 17 млн. актов. Именно для того, чтобы расставить все по местам, разобраться в ситуации, и была выложена вся эта информация в публичный доступ», заявил директор Центра государственного земельного кадастра.

Для исправления грубых системных ошибок потребуется около трех месяцев, и для этих целей разрабатывается специальное программное обеспечение, отметил Тарнопольский. В остальных случаях ошибки будут исправляться по заявительному принципу.

«Если вы увидели, что ваш земельный участок отображается некорректно или не нашли свой участок, вы можете обратиться в районный отдел земельных ресурсов или через обратную связь на сайте публичной карты. Прямо на сайте Госземагентства, заполнив форму, вы фактически формируете жалобу в агентство и она будет обязательно рассмотрена, а ошибки будут исправлены», отметил он.

Госземагентство сообщает, что данные о земельных участках в пределах Украины ежедневно обновляются и актуализируются на публичной кадастровой карте http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta.

Как сообщалось ранее, теперь можно свободно получить информацию и о земельных участках в столице. Данные о 53 тысячах земельных участков в Киеве, на которые оформлены права, уже нанесены на Публичную кадастровую карту.