Фаринник: Девушка в центре Киева застрелилась сама

«Катя Окорокова сама покончила с собой, - рассказал "Сегодня" начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник. - Никакого высокопоставленного чиновника, которого она ждала и который что-то обещал ей, мы пока не находим. Оружие, которым она застрелилась, нигде не зарегистрировано. Что понятно - пистолет был с резиновыми пулями, такое оружие не ставится на учет. Он был переделан в огнестрельное. И как атипичное тоже не был зарегистрирован».

То, что 19-летняя девушка застрелила себя сама, говорит Фаринник, стало понятно из показаний подруги.

«Девушка не оставила предсмертной записки. Но все показания, которые у нас есть, подтверждают, что это суицид. В частности, о том, что Катя покончила с собой, дала показания ее подруга», - говорит он.

Мама погибшей говорит, что показания дала Алена, живущая в Запорожье.

«Она ведь могла и не знать, что на самом деле происходило у Кати, когда та жила в Киеве. Катя могла Алене чего-то недоговорить так же, как и нам. Думаю, за убийством дочери стоит кто-то высокопоставленный, поэтому дело хотят свести на нет», — сказала нам Наталья Окорокова.