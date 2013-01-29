Эксперт: "Борщевой набор" хорошо пойдет на экспорт

Об этом говорится в сообщении Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), которым располагает УНИАН.

«Цена на овощи в Украине достаточно низкая, в частности, на морковь даже ниже, чем в Польше, которая является нашим основным конкурентом по экспорту борщовой группы овощей. Если существенная разница в ценах на овощи между Украиной и внешними рынками сохранится в дальнейшем, то экспортные объемы до апреля могут еще увеличиться», - приводятся в сообщении слова директора агентства AgriSurvey Украинского клуба аграрного бизнеса Тараса Гагалюка. По словам эксперта, на картофель и морковь более выгодные цены сложились в Молдове, на капусту − в России.

По данным AgriSurvey, экспорт овощей из Украины активизировался в конце 2012 года. В частности, в декабре на внешние рынки было поставлено 6,77 тыс. тонн картофеля, лука, моркови и капусты, что в 2,2 раза больше, чем в ноябре 2012 года. В денежном выражении экспорт вырос до 882 тыс. долл. с 433 тыс. долл.

Напомним, по данным Госстата, Украина в 2012 году собрала 23,25 млн тонн картофеля (на 4,1% меньше 2011 года), 10 млн тонн овощей (на 1,8% больше 2011 года).

Минагропрод планирует к 2014 году увеличить мощности по хранению овощей в 4,2 раза — до 1 млн тонн.