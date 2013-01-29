Коммунисты в Киеве протестуют против миссии МВФ
06:07, 29 января 2013Общество
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Коммунисты намерены во вторник, 29 января, в 11.00 возле здания Кабинета министров Украины провести акцию протеста против приезда миссии Международного валютного фонда.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевского горкома КПУ, акция пройдет под лозунгом «Нет сотрудничеству с МВФ!».
Как сообщал УНИАН, визит миссии МВФ в Украину запланирован на 29 января – 12 февраля. Результатом переговоров, как предполагается, должно стать соглашение о новой программе сотрудничества между Украиной и фондом с общим объемом кредитования 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).
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