НАТО передало в Украину 6 тысяч евро

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в миссии Украины при НАТО.

Согласно сообщению, сегодня в штаб-квартире Североатлантического Альянса состоялась официальная церемония вручения сертификатов на получение средств для финансирования благотворительных проектов в странах-членах и партнерах НАТО, собранных во время ежегодной благотворительной ярмарки NATO Charity Bazzar.

На полученные средства украинской организацией планируется приобрести оборудование для сенсорной комнаты необходимой для реабилитации детей, больных церебральным параличом в двух домах-интернатах в Одессе.

В сообщении отмечается, что наличие такой комнаты позволит персоналу учреждений проводить комплексную реабилитацию детей, которые лишены возможности расти и воспитываться в семьях и находящихся в государственных социальных учреждениях.

Таким образом, украинская организация уже второй раз получает средства в результате проведения NATO Charity Bazzar. В 2011 году более 8 тыс евро были перечислены на реализацию благотворительного проекта в Харькове.

В общем, Украина уже пятый год подряд активно приобщается к благотворительной деятельности НАТО, которая проводится в штаб-квартире НАТО в рамках благотворительной распродажи национальной продукции и деликатесов, который проходит под патронатом жен Генерального секретаря и Председателя Военного комитета НАТО.

В 2012 году в рамках NATO Charity Bazzar собрано 185, 45 тыс евро и профинансировано 26 благотворительных проектов. Начиная с 2005 года в рамках мероприятия собрано более 1 млн евро благотворительной помощи, направленной на благотворительные проекты в более чем 200 странах мира.