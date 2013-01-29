В гендепартаменте банковского надзора НБУ новый директор

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, Р. Яковлев начал работать в системе Национального банка Украины с 1995 года. На протяжении 1999–2011 гг. возглавлял отдел, а впоследствии – управление кредитных и позиционных рисков “Донгорбанка”. С 2011 года он занимал должность заместителя директора генерального департамента – директора Департамента инспекции банков Генерального департамента банковского надзора Нацбанка Украины.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины согласовал назначение Алексея Ткаченко, занимавшего пост директора Генерального департамента банковского надзора НБУ, заместителем главы Нацбанка Игоря Соркина.

А. Ткаченко назначен заместителем главы НБУ с 25 января.