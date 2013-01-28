Азаров завтра почтит память Героев Крут

Об этом сообщает Правительственный портал.

Время проведения мероприятия: 10:00.

Место проведения: Киев, Аскольдовая могила.

Справка УНИАН. Трагическая гибель воинов-студентов под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину. Уже в марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центрального Совета от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить павших в бою студентов на Аскольдовой могиле в Киеве. Тела 28 воинов-студентов были перевезены в Киев, где состоялась гражданская панихида и погребение. На церемонии выступил Михаил Грушевский, который назвал этот поступок киевской молодежи героическим.

В начале 2012 года на месте деревянного креста на Аскольдовой могиле был установлен памятник крутянцам: изготовлен из камня «казацкий крест», в центре которого высечен трезубец, под которым красноречивая и символическая цитата из святого Евангелия - «Самая большая любовь - жизнь положить за друзей».