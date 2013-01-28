В США собирают подписи за введение для Украины «списка Павличенко»

На сайте Белого дома начался сбор подписей под петицией с призывом ввести санкции против украинских чиновников, причастных к фальсификации дела против Дмитрия и Сергея Павличенко, пишет Зеркало недели со ссылкой на Kyivpost.

Петицию подали защитники семьи Павличенко. Она была зарегистрирована на сайте Белого дома 26 января и по состоянию на 28-е под ней подписались более 1,5 тысячи человек (при необходимых 100 тысяч подписей).

"Освободить незаконно приговоренных к пожизненному заключению Павличенко и расширить сферу законопроекта Магнитского на Украину", - говорится в названии петиции.

Инициаторы предлагают американским властям, в частности, запретить въезд в США председателю совета министров Крыма, экс-министру внутренних дел Анатолию Могилеву, начальнику следственного отдела внутренних дел Украины Василию Фариннику и другим лицам, "причастным к фальсификации дела и прикрытия фальсификации дела, а также судьям, которые отказались принять доказательства невиновности Павличенко".

Авторы петиции также призывают арестовать счета этих лиц в американских банках и расследовать участие голландской компании BV Gooioord в подкупе прокуроров, сотрудников милиции и судей.