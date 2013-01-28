Российский экс-министр заявил, что еврозону могут покинуть три страны

"Конечно, может. Это может касаться и Греции, и Испании, и Португалии", - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, может ли произойти выход стран из валютного блока в течение этого года или в ближайшей перспективе.



Как сообщает РИА Новости, Кудрин напомнил, что ЕЦБ принял программу выкупа суверенных облигаций стран еврозоны с рынков для сокращения их доходностей и предотвращения суверенных дефолтов. Объявление этой программы значительно успокоило рынки, однако Кудрин считает, что ею ЕЦБ лишь замаскировал проблемы еврозоны, но не решил их. "Ничего не решено, все отложено. Вопрос - это время даст возможность этим странам собраться, консолидироваться и, в конце концов, решить проблемы. Пока этого не произошло", - сказал экс-министр.

Эксперты в еврозоне в нынешнем году отмечают снижение страхов по поводу выхода Греции из валютного союза, после того, как ее кредиторы, несколько месяцев не приходившие к консенсусу, наконец договорились о продолжении финподдержки.

Кудрин также считает, что очередная волна глобального экономического кризиса может подняться в текущем году. "Кризис продолжается, дисбалансы не разрешены. Долг Европы не уменьшается, а нарастает. На фоне не спланированного уменьшения ВВП острота роста долгов будет только увеличиваться. Мы можем ожидать обострения глобального кризиса хоть в конце этого года, хоть через полтора года", - сказал он.