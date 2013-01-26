Непогода обесточила полторы сотни населенных пунктов в Украине

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Львовской области обесточен 71 населен пункт, в Херсонской – 43, в Одесской – 19, в Запорожской – 12, в Николаевской – 2, в Днепропетровской - 1.

В Львовской области за сутки возобновлено электроснабжение 60 населенных пунктов.