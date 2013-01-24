Чиновница Национальной радиокомпании погорела на взятке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Должностное лицо получило от предпринимателя деньги за содействие в ежедневном размещении рекламы его продукции, а не один раз в месяц, как это предусмотрено условиями договора.

Свое вознаграждение она определила в размере 60% стоимости коммерческой рекламы.

Сведения об уголовном правонарушении по ч. 3 ст. 368 УК Украины столичной милицией внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато следствие.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Киева.