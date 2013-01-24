Чиновница Национальной радиокомпании погорела на взятке

20:34, 24 января 2013
Общество
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Киевские правоохранители задержали одного из руководителей Национальной радиокомпании Украины при получении взятки в 142 тыс. грн.

Свое вознаграждение чиновница определила в размере 60% от стоимости коммерческой рекламы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Должностное лицо получило от предпринимателя деньги за содействие в ежедневном размещении рекламы его продукции, а не один раз в месяц, как это предусмотрено условиями договора.

Свое вознаграждение она определила в размере 60% стоимости коммерческой рекламы.

Сведения об уголовном правонарушении по ч. 3 ст. 368 УК Украины столичной милицией внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато следствие.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Киева.

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