Чиновница Национальной радиокомпании погорела на взятке
20:34, 24 января 2013Общество
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Киевские правоохранители задержали одного из руководителей Национальной радиокомпании Украины при получении взятки в 142 тыс. грн.
Свое вознаграждение чиновница определила в размере 60% стоимости коммерческой рекламы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Должностное лицо получило от предпринимателя деньги за содействие в ежедневном размещении рекламы его продукции, а не один раз в месяц, как это предусмотрено условиями договора.
Свое вознаграждение она определила в размере 60% стоимости коммерческой рекламы.
Сведения об уголовном правонарушении по ч. 3 ст. 368 УК Украины столичной милицией внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато следствие.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Киева.
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