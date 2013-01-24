В Киеве за сутки высыпали на дороги 2,3 тысячи тонн посыпочных материалов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С улиц города за сутки вывезено 518 тонн снега. Всего же с начала зимнего периода из столицы вывезено 158 тысяч тонн снега, сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

По информации Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды, 23 января в целом в уборке территорий столицы от снега и гололедицы было задействовано 507 единиц техники и 6 тысяч 805 работников коммунальных служб города.

Инспекторы по благоустройству усиленно контролируют своевременную очистку от гололедицы межквартальных проездов, придомовых территорий, пешеходных дорожек и территорий вокруг остановок общественного транспорта.

За ненадлежащую уборку балансовых территорий инспекторы по благоустройству за отчетный день, 23 января, вручили 232 предписания и составили 87 протоколов об административных правонарушениях. Всего с начала снегопадов, за ненадлежащую уборку от снега и наледи балансовых территорий нарушителям вручено 8 тысяч 678 предписаний и составлено 1896 административных протоколов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, в КГГА сообщили, что в Киеве работа председателей трех райгосадминистраций (Голосеевской, Святошинской, Подольской) признана неудовлетворительной в части уборки территорий от снега и наледи. Рассматривается вопрос относительно их увольнения.

Кроме того, за халатное отношение к профессиональным обязанностям принято решение об увольнении четырех директоров жилищных организаций города в Святошинском, Голосеевском, Деснянском и Соломенском районах.

По информации Call-центра (15-51), за последние сутки, 23 января, с жалобами на неудовлетворительную уборку снега и ледяного покрова обратилось 562 киевлянина. Больше всего жалоб было на уборку ледяного покрова в местах общего пользования (230 обращений) и отсутствие посыпочных материалов на дорогах, улицах и тротуарах (223 обращения).

Больше всего жалоб поступило от жителей Соломенского (45) и Голосеевского (43) районов.