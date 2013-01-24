За тротуары, покрытые льдом, в Киеве могут полететь головы чиновников

В Киеве работа председателей трех райгосадминистраций (Голосеевской, Святошинской, Подольской) признана неудовлетворительной в части уборки территорий от снега и наледи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, рассматривается вопрос относительно их увольнения.

Кроме того, за халатное отношение к профессиональным обязанностям принято решение об увольнении четырех директоров жилищных организаций города в Святошинском, Голосеевском, Деснянском и Соломенском районах.

«Несмотря на то, что центральные улицы города были почищены, мы недовольны общей ситуацией с ликвидацией наледи на придомовых территориях, тротуарах, переулках и тому подобное. При температуре воздуха минус 5° С шел дождь, и Киев – 835 квадратных километров – превратился в сплошной каток. Откровенно говоря, обеспечить одновременно посыпку тротуаров песчано-соляной смесью такого большого города – нереально. В первую очередь коммунальщики обеспечили жизнедеятельность города, в частности, постоянное движение общественного транспорта и бесперебойную работу всех учреждений социальной сферы. Это все было сделано ночью. Однако не хватило суток для того, чтобы полностью организовать безопасное перемещение киевлян по городу. На то были субъективные и объективные причины. И в тех ситуациях, когда должностные лица пренебрегли своими обязанностями, они должны ответить», - заявил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

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По его словам, по поручению председателя КГГА Александра Попова «на протяжении двух суток во всех районах столицы работали 102 инспектора, они предоставили отчет с фотофиксацией, который мы проанализировали. За этот период за ненадлежащую уборку гололедицы и снега балансодержателям было вручено 837 предписаний и составлено 215 протоколов об административных правонарушениях. Как следствие – ряду должностных лиц коммунальных служб вынесены выговоры. Ответственные лица, которые не исправили своевременно ситуацию, то есть не обеспечили бесперебойный процесс посыпки песком всех пешеходных зон на балансовых территориях, будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения».

По информации Call-центра (15-51), за последние сутки, 23 января, с жалобами на неудовлетворительную уборку снега и ледяного покрова обратилось 562 киевлянина.

Больше всего жалоб было на уборку ледяного покрова в местах общего пользования (230 обращений) и отсутствие посыпочных материалов на дорогах, улицах и тротуарах (223 обращения).

Больше всего жалоб поступило от жителей Соломенского (45) и Голосеевского (43) районов.