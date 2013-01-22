Посол Швейцарии: инвесторы не хотят вкладывать в страну с зависимыми судами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в рамках конференции украинско-швейцарского проекта «Поддержка судебной реформы в Украине».

«Суды еще не достигли полной независимости в Украине, и над этим еще нужно работать», - сказал он.

По словам посла, важно, чтобы общество понимало необходимость судебной независимости и боролось за такую независимость.

К.Шененбергер также считает, что если судьи будут независимыми и будут принимать независимые решения, то в Европейском суде по правам человека будут меньше жалоб от граждан Украины.

Кроме того, еще одним негативным явлением посол назвал недоверие к судебной системе. «Если судебная система не является независимой, люди не будут верить в судебную систему, и тогда не будут верить в другие государственные институты, а каждое государство нуждается в доверии своих граждан», - сказал он.

По убеждению посла Швейцарии, инвесторы не хотят вкладывать свои инвестиции в страну, где судебная система не является независимой, и это мешает экономическому развитию страны.

«Никто не хочет инвестировать в такую систему, а в случае осуществления инвестиций инвесторы будут избегать любых контактов с судебной системой. Немало бизнес-структур считают, что лучше судиться в Лондоне или Швейцарии, это, наверно, свидетельствует о каком-то недоверии к собственной национальной судебной системе», - добавил К.Шененбергер.