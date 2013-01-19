Пророссийские активисты отметили годовщину Переяславской рады (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции прошли крестным ходом под флагом Российской Федерации от Спасо-Преображенского собора до памятника Б.Хмельницкому, у подножия которого атаман Олег Дрямин напомнил присутствующим о важности Переяславской рады, процитировал фрагменты из выступления гетмана о воссоединении Украины и России.

По мнению О.Дрямина, многие события, предшествовавшие Переяславской раде, перекликаются с нынешними. В частности, отметил он, «как и тогда, так и сейчас нашим людям не дают возможности говорить по-русски, навязывают чуждые традиции и верования. Поэтому мы должны сплотиться и сделать все возможное, чтобы идти вперед вместе с Россией».

Выступивший перед собравшимися казак Черноморского казачества Виктор Олейник призвал присутствующих «противостоять националистам», когда представители украинских организаций выйдут 22 января на улицы Одессы, чтобы отметить День соборности. По его словам, «бандеровцы рвутся в наши дома, они уже в местных советах, в Верховной Раде, у них везде есть свои силы».

Акция прошла без инцидентов.

Как отметил в интервью УНИАН пресс-секретарь Одесской облорганизации «Свободы» Василий Сидорак комментируя проведение данной акции, «нет смысла реагировать на то, как беснуется маргинальная пророссийская группа, выполняя очередной заказ своих покровителей. Понятно, что если бы существовало Украинское государство, такие хороводы под флагами соседнего государства были бы невозможны».