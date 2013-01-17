На Луганщине начальница ЖЭКа нанесла государству убытков на 600 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, по вине руководительницы управления жилищно-коммунального хозяйства одного из городов в Луганской области вблизи населенного пункта возникла свалка бытовых отходов площадью 0,5 га. Сообщается, что в конце декабря в Управление борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Луганской области обратились жители небольшого шахтерского городка. По их словам, в последнее время неподалеку от их города образовалась огромная мусорная свалка размером с футбольное поле, куда постоянно свозят все новые и новые отходы.

Как выяснилось, полтора года тому назад руководительница местного управления ЖКХ, в компетенцию которой входили функции по сбору, вывозу и утилизации всех городских бытовых отходов, решила не вывозить эти бытовые отходы на официальную свалку и платить за это. Вместо этого она задумала создать местную мусорную свалку, а все «сэкономленные» деньги использовать по собственному усмотрению.

В конце декабря работники милиции совместно с коллегами из экологической инспекции на подъезде к импровизированной свалке задержали очередной мусоровоз.

Согласно заключению экспертизы, несанкционированная свалка твердых бытовых отходов на земельном участке площадью в 0,5 га стала причиной загрязнения участка и реальной угрозой жизни и здоровью людей, а также окружающей среде. Незаконными действиями чиновницы государству нанесен ущерб на сумму 571 тысяча гривен.

Этот факт занесен в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство. Предварительная квалификация действий чиновницы определена по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.