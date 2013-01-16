Киевлян просят не кататься на санях по тюльпанам на склонах Певческого поля

Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» выражает обеспокоенность по поводу состояния тюльпанов, высаженных на склонах Певческого поля, по которым катаются на санях и сноубордах киевляне и гости города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко призывает воздержаться от катания на Певческом поле, вместе с тем обещает проработать варианты обустройства маршрутов для катания на сноубордах или санях в соответствующих парках.

На склонах Певческого поля высажены тюльпаны, которые из-за затаптывания и катания могут не взойти весной.

Как известно, 2 января 2013 года в Печерском ландшафтном парке на территории Певческого поля открылась «Выставка цветов Снежной королевы», которая будет длиться до 27 января. Композиции цветов в глыбах льда на Певческом поле можно увидеть с 9.00 до 21.00. Для посещения выставки в вечернее время организаторы предусмотрели диодное освещение, от которого фигуры приобретают особенно красочное сияние.