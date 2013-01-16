Проблемы «Аэросвита» связаны с экономикой, а не с политикой - эксперты

Такую общую мысль высказали эксперты, к которым УНИАН обратился за комментариями.

В частности, первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Владислав Лукьянов отметил: "Компания «АэроСвит» была достаточно крупным налогоплательщиком и работодателем. И то, что сейчас происходит с компанией — достаточно плохой сигнал для страны. Хотя «Аэросвит» давно начало лихорадить. Как клиент этой компании, могу сказать, что она работала с перебоями. Время от времени были задержки рейсов. Основные проблемы «Аэросвита» связываю с экономикой — все-таки отечественный рынок пассажирских авиаперевозок не достаточно емкий и консолидации на нем не избежать. Особенно во время кризиса. Возможно, государству нужно было подумать и том, каким образом государство могло поддержать авиакомпанию. Теперь получается, что мы потеряли серьезного перевозчика, дававшего сотни рабочих мест. Это удар и по стране. Но в любом случае в ситуации с «Аэросвитом» я не вижу политической подоплеки. Комментарии некоторых экспертов, влючая некоего Соскина, что за этим стоят люди, близкие к президенту Януковичу, считаю не состоятельными. Повторюсь: винить в банкротстве «Аэросвита» можно только экономику".

Аналогичную мысль высказал и директор института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. "Ситуация показывает, что на украинском авиарынке существует пусть не такая сильная, как на Западе, но все-таки конкуренция. А в условиях рыночной экономики и конкуренции не все компании выживают - и это объективно. Не все могут адекватно реагировать на определенные рыночные вызовы. Проблемы Аэросвита связаны с тем, что та бизнес-модель, которая использовалась компанией, показала свою неэффективность.

При этом нельзя не принимать во внимание и других факторов - объективно обусловленной рыночной консолидации, развития бюджетных авиалиний и, наконец, попыток крупных мировых перевозчиков зайти на наш рынок. Понятно, что сам по себе процесс консолидации и рыночного развития не так быстр, однако он повторяет те изменения, через которые прошли другие страны и через которые сейчас проходит Украина".

В свою очередь, Юрий Мирошников, президент другого крупнейшего авиаперевозчика - "Международные авиалинии Украины" заметил: «Сегодня авиационная отрасль переживает кризис не только в Украине, но и во всем мире. Авиаперевозчики до сих пор не могут оправиться от последствий экономического кризиса 2008 года. В результате этого – громадные убытки, которые терпят авиаперевозчики, особенно в Европе. Сегодняшнее положение «Аэросвита» - как раз звено из этой цепочки».

"Украинские авиаперевозчики с одной стороны зажаты конкуренцией с глобальными игроками и альянсами (Lufthansa, British Airways, AirFrance/KLM), которые хотят просто поглотить еще один рынок и не дать Украине развиться как транзитному государству, с другой стороны, испытывают ценовое давление со стороны европейских лоукост-компаний. Все это усугубляется монополией сопутствующих услуг в цепочке авиаперевозки – поставок топлива, аэропортового и пассажирского обслуживания, услуг навигации, поставок бортпитания - в результате чего растут затраты авиакомпаний», - отметил президент МАУ.

По словам генерального директора «АэроСвита» Юрия Емельянова, к этой ситуации также привело невнимание государства к проблемам отрасли. «Национальные авиаперевозчики длительное время пытались обратить внимание государства на проблемы отрасли и перспективы ее развития. Вмешательство государства, выравнивание условий функционирования национальных перевозчиков по сравнению с авиационными рынками Европы, Северной Америки и других регионов, могли бы позволить украинской авиаотрасли легче перенести последствия кризиса и активнее инвестировать в развитие самолетного парка, в повышение уровня сервиса.

Последний раз документ о стратегическом развитии отрасли на серьёзном уровне обсуждался в середине 90-х. Несмотря на то, что с того времени произошли кардинальные изменения, государство долгие годы упорно игнорировало инициативы перевозчиков по разработке новой стратегии», - отметил он.