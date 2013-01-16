Политолог: наши сырьевые корпорации с удовольствием перепродадутся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Андрей Ермолаев сказал на заседании круглого стола на тему: «Стратегические и тактические задачи экономической дипломатии и проблемы профессиональной подготовки кадров».

По словам А.Ермолаева, сегодня в государстве есть действующий документ, касающийся стратегии национальной безопасности, в котором определены национальные интересы, что позволяет более четко сформулировать геоэкономические приоритеты в такой стратегии.

Эксперт считает, что необходимо также выйти на формирование новой инфраструктуры внешнеэкономической дипломатии, которая бы совмещала в себе усилия МИД, корпоративного менеджмента, структур, которые обеспечивают координацию большого бизнеса, а также более активное задействование структур, которые, по его словам, исполняют сегодня, «скорее, ритуальную функцию».

«Я считаю ключевой проблемой большой разрыв между теми стратегическими приоритетами и формулировкой задач государственной политики, которые формирует сегодня государственный менеджмент, и интересами крупного сырьевого бизнеса и менеджмента крупного бизнеса», - сказал А.Ермолаев.

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По его словам, реальный интерес большинства групп базовых экспортоориентированных отраслей связан с выгодной продажей сырья за рубежом, как правило, с низким уровнем переработки и реинвестированием в другие экономики.

«Сколько не молись, этот конфликт усиливается. В чем это имеет отражение? В специфических консервативных инвестициях в политику, в политический лоббизм и в представленность этих интересов в парламенте. Есть разрыв между тем, что готовится как стратегии, документы, проекты решений, и тем, что реально происходит в законодательной плоскости и реализуется в качестве реальной экономической политики», - сказал А.Ермолаев.

Он убежден, что 2013 год должен стать переломным как в плане постановки этих задач, так и в плане откровенного разговора об этих проблемах и соответствующих правительственных инициатив относительно отношения государства и крупного частного бизнеса, от инвестиций которого в большой мере зависит структурная реформа.

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«Разговор должен быть жестким, поскольку пройдет еще время и наши сырьевые корпорации с удовольствием перепродадутся, а некоторые уже это сделали, и у нас даже не будет инструмента влияния на их корпоративные стратегии. Разрыв между корпоративными стратегиями и национальной стратегией, которая остается на бумаге, сегодня достиг критического предела», - подчеркнул А.Ермолаев.