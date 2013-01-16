Политолог: наши сырьевые корпорации с удовольствием перепродадутся
Власть в рамках стратегии внешней политики должна уделить большое внимание формулированию геоэкономических приоритетов, исходя из национальных интересов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Андрей Ермолаев сказал на заседании круглого стола на тему: «Стратегические и тактические задачи экономической дипломатии и проблемы профессиональной подготовки кадров».
По словам А.Ермолаева, сегодня в государстве есть действующий документ, касающийся стратегии национальной безопасности, в котором определены национальные интересы, что позволяет более четко сформулировать геоэкономические приоритеты в такой стратегии.
Эксперт считает, что необходимо также выйти на формирование новой инфраструктуры внешнеэкономической дипломатии, которая бы совмещала в себе усилия МИД, корпоративного менеджмента, структур, которые обеспечивают координацию большого бизнеса, а также более активное задействование структур, которые, по его словам, исполняют сегодня, «скорее, ритуальную функцию».
«Я считаю ключевой проблемой большой разрыв между теми стратегическими приоритетами и формулировкой задач государственной политики, которые формирует сегодня государственный менеджмент, и интересами крупного сырьевого бизнеса и менеджмента крупного бизнеса», - сказал А.Ермолаев.
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По его словам, реальный интерес большинства групп базовых экспортоориентированных отраслей связан с выгодной продажей сырья за рубежом, как правило, с низким уровнем переработки и реинвестированием в другие экономики.
«Сколько не молись, этот конфликт усиливается. В чем это имеет отражение? В специфических консервативных инвестициях в политику, в политический лоббизм и в представленность этих интересов в парламенте. Есть разрыв между тем, что готовится как стратегии, документы, проекты решений, и тем, что реально происходит в законодательной плоскости и реализуется в качестве реальной экономической политики», - сказал А.Ермолаев.
Он убежден, что 2013 год должен стать переломным как в плане постановки этих задач, так и в плане откровенного разговора об этих проблемах и соответствующих правительственных инициатив относительно отношения государства и крупного частного бизнеса, от инвестиций которого в большой мере зависит структурная реформа.
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«Разговор должен быть жестким, поскольку пройдет еще время и наши сырьевые корпорации с удовольствием перепродадутся, а некоторые уже это сделали, и у нас даже не будет инструмента влияния на их корпоративные стратегии. Разрыв между корпоративными стратегиями и национальной стратегией, которая остается на бумаге, сегодня достиг критического предела», - подчеркнул А.Ермолаев.