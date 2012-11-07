Данилишин пророчит украинской промышленности «серьезные проблемы»

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, сравнивая экономическую ситуацию и Украине в текущем и в 2011 году.

«Экономическое восстановление в 2011 году обеспечивалось прежде всего отраслями реального сектора экономики, среди которых ключевые позиции занимали перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство. В 2012 году ситуация очень изменилась. Можно утверждать, что некоторый прирост ВВП в первом полугодии 2012 г. сформирован в первую очередь сырьевыми отраслями (добывающая промышленность и сельское хозяйство), а также сферами транспорта и торговли, что связано с подготовкой и проведением Евро-2012», - считает Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что в этом году в Украине не реализовали ни одной экономической реформы.

«Реформы и структурные трансформации в Украине не происходили. В 2012 году продолжалось ухудшение структуры инвестирования промышленного производства, в которой опережающими темпами росла доля базовых отраслей. За I полугодие 36% промышленных инвестиций были направлены в добывающую промышленность, из них 27% - в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, 22,4% составила доля производства электроэнергии, газа и воды, 10,3% - металлургии. В то же время низкое инвестиционное обеспечение перерабатывающих отраслей (в частности, лишь 7,7% промышленных инвестиций было направлено в машиностроение) формирует риски для совершенствования структуры экономики за счет повышения доли высокотехнологических производств. Все это только замораживает олигархическую структуру экономики и тормозит модернизационные процессы», - считает Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что рост промышленного производства по итогам января-сентября замедлился и составил минус 1,2% (0,4% в январе-августе 2012 года), что является самым низким кумулятивным показателем текущего года, сентябрь 2012 года до сентября 2011 года – минус 7%.

«Что бы кто ни говорил, но экономика Украины, как и в предыдущие периоды, не была подготовлена к такому резкому спаду. Можно сказать, что пролог кризиса запущен. Хотя нынешняя власть имела относительную передышку – запас прочности и возможности для реформирования экономики и осуществления структурных изменений более двух лет. Однако никакие изменения не произошли. Ограничено кредитование реального сектора экономики и высокие процентные ставки по кредитам стали катализаторами замедления экономического роста. Эти явления усиливаются девальвационными тенденциями на валютном рынке многих стран мира, в то время как курс гривни по отношению к доллару США держится на фиксированном уровне на протяжении длительного периода, что негативно влияет на конкурентоспособность отечественной продукции и сопровождается потерей рынков сбыта, – как внешних, так и внутренних», - отметил Б.Данилишин.

Он также заметил, что в текущем году на развитие промышленности влияют негативные процессы, которые сопровождаются возобновлением рецессионных тенденций в отдельных странах Европы и формированием низкой ценовой динамики на украинские товары на внешнем рынке. Наибольшую глубину падения демонстрируют отрасли перерабатывающей промышленности, в том числе и переработки сельскохозяйственной продукции.