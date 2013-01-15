Мужчина, устроивший стрельбу в кафе на Ровенщине, работал егерем

22-летний молодчик, который в понедельник, 14 января, устроил стрельбу из ружья и ранил восьмерых посетители магазина-кафе в селе Белое Владимирецкого района Ровенской области, работал егерем частного охотничьего хозяйства.

Как сообщил УНИАН первый заместитель начальника УМВД Украины в области Геннадий Юрчук, правоохранители в настоящее время проверяют происхождение незарегистрированного одноствольного охотничьего ружья, из которого стрелял мужчина, длительности и способы его использования.

«Оказывается, ружье не зарегистрировано, не номерное, в настоящее время проводится проверка относительно приобретения этого ружья и длительности его использования», - отметил Г. Юрчук.

По его словам, подозреваемый в расстреле посетителей магазина-кафе длительное время употреблял спиртные напитки, и его можно отнести к категории людей, которые ведут себя неадекватно и могут совершить любые противоправные действия.

В результате проверки оказалось, что этот молодой мужчина в настоящее время не женат, но уже имеет двух детей: одному ребенку два года, другому – только четыре месяца. Сведения о его возможной судимости отсутствуют.

По данным правоохранителей, мужчина является жителем соседнего села Бишляк, работал егерем частного охотничьего хозяйства. В тот вечер он зашел в магазин-кафе с. Белое по окончании рабочего дня, где распивал спиртные напитки со своими друзьями, а стрелять по окну кафе начал после конфликта с посетителями и персоналом заведения.

По словам правоохранителей, в настоящее время подозреваемый в расстреле практически не помнит подробностей инцидента в связи с чрезмерным количеством выпитого спиртного в тот вечер.

Как сообщал УНИАН, по данным Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Ровенской области, 14 января вечером молодчик через окно расстрелял из ружья восьмерых человек в возрасте от 17 до 25 лет, отдыхавших в кафе. Во Владимирецкую центральную районную больницу были госпитализированы восемь человек с огнестрельными ранениями.

После оказания медицинской помощи, шестерых из восьми пострадавших в результате обстрела кафе в с. Белое, которые были доставлены в больницу, отпустили домой.