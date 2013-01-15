На Львовщине сектор борьбы с наркотиками помог дельцам продать ведро опиума

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Прокуратуры Львовской области, задержаны и взяты под стражу 8 участников организованной преступной организации, которые изготовили и реализовали 13,7 литров опия на сумму более 600 тыс. грн.

„В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задокументировано более 200 фактов незаконного сбыта этого вещества указанными лицами. В то же время выяснено, что прикрытие такой преступной деятельности, которая длилась в течение 2011-2012 годов, осуществляли работники сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков одного из райотделов милиции во Львовской области”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратурой области взят на контроль ход уголовного производства в отношении участников группировки, зарегистрированного следственным управлением ГУ МВД Украины во Львовской области по ч.1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.