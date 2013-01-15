На Львовщине начальница банка «прикарманила» квартиру под залогом

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области разоблачили руководителя районного банковского филиала, которая без ведома руководства главного офиса банка вывел из-под залога частное помещение и переоформил его на себя.

“Руководитель финансового учреждения вывела из-под залога помещение, находившееся в ипотеке банка. Впоследствии женщина переоформила на себя право собственности на жилье, в результате чего акционерам банка нанесла ущерб на сумму почти 300 тысяч гривен”, - отмечается в сообщении.

По данному факту 9 января этого года открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.