Официальный курс валют на 15 января
04:00, 15 января 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 15 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 14 января – 799.3000)
100 EUR – 1066.3461 (на 14 января – 1060.9908)
10 RUR – 2.6414 (на 14 января – 2.6420)
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