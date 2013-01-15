Пойманного на взятке начальника Госфининспекции из милиции выкупила мама

Как сообщили УНИАН в ИВС, «В. Малех освобожден 14 января на основании решения местного суда Орджоникидзевского района Запорожья от 11 января и предоставления подтверждения уплаты суммы залога – 1 млн 491 тыс. грн».

По словам представителей учреждения, сумму залога за В. Малеха внесла его мать.

Как сообщал УНИАН, 8 января в ходе спецоперации УБОП ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокуратуры Запорожской области начальник Государственной финансовой инспекции в Запорожской области В. Малех был задержан за вымогательство и получение взятки: чиновника задержали с поличным – непосредственно после получения им от директора местного ООО в ресторане на выезде из Запорожья 52 тыс. грн. – второй части взятки, которую он вымогал в качестве платы за обеспечение составления госфининспекцией в Запорожской области акта проверки без внесения в него данных о финансовых нарушениях.

Дело против В. Малеха зарегистрировано в реестре с квалификацией по ч. 3 ст. 368 УК Украины – «Получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение».

11 января местный суд Орджоникидзевского района Запорожья, рассмотрев вопрос об избрании меры пресечения для В. Малеха, в соответствии с требованиями нового УПК, предложил подследственному в качестве меры пресечения внесение залога, либо содержание под стражей на период проведения досудебного следствия. В ходе судебного заседания ни подследственный, ни его адвокат о желании внести залог не заявили в связи с чем после судебного заседания В. Малех был возвращен в ИВС Запорожья.