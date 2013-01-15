Пограничники обнаружили 13 канистр со спиртом
01:37, 15 января 2013Общество
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В Одесской области в воскресенье ночью пограничный наряд отдела «Станиславка» Котовского отряда обнаружил бочку и 13 канистр со спиртом.
Находку обнаружили в лесополосе в 20 м от границы, сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В целом было обнаружено 355 литров спирта.
Спирт, оцененный в 6 тысяч гривень, пограничники передали представителям таможни. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.
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