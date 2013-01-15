Пограничники обнаружили 13 канистр со спиртом

Находку обнаружили в лесополосе в 20 м от границы, сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В целом было обнаружено 355 литров спирта.

Спирт, оцененный в 6 тысяч гривень, пограничники передали представителям таможни. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.