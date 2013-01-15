Два человека погибли из-за пожара в девятиэтажке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, 14 января в 01.00 в оперативно-дежурную службу ТУ МЧС в Ровенской области поступило сообщение о пожаре в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома в пгт. Квасилов.

К тушению были привлечены 3 пожарных автоцистерны и 1 автолестница, а также пожарный автомобиль предприятия «Ровносельмаш». Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

При тушении пожара было найдено тело владельца квартиры 1941 года рождения. Мужчину сразу вынесли на свежий воздух, однако он уже не подавал никаких признаков жизни. Еще до приезда спасательных подразделений 49-летнего сына хозяина соседи вынесли из задымленного помещения, однако мужчина уже был мертв.

Предварительная причина пожара - неосторожность во время курения хозяина квартиры.