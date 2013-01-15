В Полтаве усилили уличные патрули

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД в Полтавской области Юрий Сулаев, в связи с ростом количества ограблений и уличной преступности в регионе, руководством УМВД принято решение привлечь к охране общественного порядка сотрудников аппарата областной милиции.

«Работники аппарата патрулируют улицы с целью усиления профилактики преступлений. Для этого составили специальный график, и на дежурство будут выходить все - от сержантов до полковников. За эту работу работники получат доплату к заработной плате согласно законодательству, поэтому о нарушении прав речи не идет», - сказал Ю.Сулаев.

Перед патрулированием работники получают оружие, после дежурства, длящегося до 22 часов, сдают.

Он также добавил, что у милиционеров рабочий день ненормированный, так как они находятся не на работе, а на службе.