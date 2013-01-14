Арбузов открыл налоговый арт-объект на Пейзажке (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии нового объекта, который разместился на территории «Детского арт-парка «Пейзажка: два мира», приняли участие первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов и председатель КГГА Александр Попов.

С.Арбузов подчеркнул, что площадка строилась по инициативе и при поддержке Национального банка, и отметил важность этой площадки не только для развлечения детей, но и для учебы.

«Очень приятно знать о том, что эта площадка единственная в стране и необычная, потому что здесь совмещена идея развлечения и учебы. Важно, что родители, которые будут с детьми, смогут показать на примерах, как работает экономика», - отметил С.Арбузов.

Кроме НБУ создание арт-объекта поддерживала и Киевская городская государственная администрация. В жизнь проект воплотили архитектор Константин Скритуцкий, Федор Баландин и поет Александр Ирванец.