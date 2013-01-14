В России полиция убила мужчину, стрелявшего по окнам детского сада

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, сегодня днем при задержании был застрелен житель города Салават 50-летний Рамиль Муратшин. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, Р.Муратшин утром 14 января 2013 года из окна своей квартиры произвел выстрел в сторону здания детского сада № 11 города Салават, разбив стекла оконного проема. Одна из воспитательниц детского сада получила резаную рану осколками стекла. Сотрудниками полиции было выставлено оцепление и произведен штурм квартиры злоумышленника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелявший оказал вооруженное сопротивление сотрудниками полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины смерти Р.Муратшина и правомерность действий спецслужб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.