Азаров: по всем перспективным стройкам Киева будут решения в ближайшее время

В этом заверил премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопрос пользователя социальной сети Фейсбук.

«Все те объекты, которые строились в 2012 году и намечены к пуску в 2013 году, не будут заморожены, а будут завершены», - подчеркнул он.

Н.Азаров, в частности, сообщил, что недавно состоялось совещание с участием вице-премьер-министра по вопросам региональной политики и главы Киевской горгосадминистрации, на котором рассмотрены все перспективные строительства в Киеве на 2013 год.

«Сейчас все они находятся на рассмотрении. Решения по ним будут приняты в ближайшее время. Но мы не изменили своей политики развития Киева и будем твердо придерживаться этой политики», - подчеркнул премьер.