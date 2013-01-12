Азаров: по всем перспективным стройкам Киева будут решения в ближайшее время
09:35, 12 января 2013Общество
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Правительство продолжает политику развития Киева: все инфраструктурные объекты, которые планировались к сдаче в эксплуатацию в 2013 году, будут завершены в текущем году.
Николай Азаров и Александр Попов во время открытия автомобильного движения через Дарницкий мост
В этом заверил премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопрос пользователя социальной сети Фейсбук.
«Все те объекты, которые строились в 2012 году и намечены к пуску в 2013 году, не будут заморожены, а будут завершены», - подчеркнул он.
Н.Азаров, в частности, сообщил, что недавно состоялось совещание с участием вице-премьер-министра по вопросам региональной политики и главы Киевской горгосадминистрации, на котором рассмотрены все перспективные строительства в Киеве на 2013 год.
«Сейчас все они находятся на рассмотрении. Решения по ним будут приняты в ближайшее время. Но мы не изменили своей политики развития Киева и будем твердо придерживаться этой политики», - подчеркнул премьер.
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