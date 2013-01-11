Суд арестовал запорожского начальника Госфининспекции

В пятницу, 11 января, местный суд Орджоникидзевского района Запорожья рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для начальника Госфининспекции в Запорожской области Виталия Малеха, задержанного 8 января при получении 52 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в суде, в соответствии с требованиями нового УПК, подследственному в качестве меры пресечения предложено внесение залога, сумма которого определена в размере свыше 1,5 млн грн, либо содержание под стражей на период проведения досудебного следствия – т.е. сроком на 2 месяца.

В суде также отметили, что в ходе судебного заседания ни подследственный, ни его адвокат о желании внести залог не заявили, в связи с чем после судебного заседания В. Малех был доставлен в изолятор временного содержания г. Запорожья.

В то же время в суде отметили, что в соответствии с сегодняшним решением суда, В Малех может быть освобожден из ИВС в любой момент в случае предоставления его представителями в установленном порядке квитанции об оплате суммы залога.

Как сообщал УНИАН, 8 января в ходе спецоперации УБОП ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокуратуры Запорожской области начальник Государственной финансовой инспекции в Запорожской области В. Малех был задержан за вымогательство и получение взятки: чиновника задержали с поличным – непосредственно после получения им от директора местного ООО в ресторане на выезде из Запорожья 52 тыс. грн. – второй части взятки, которую он вымогал в качестве платы за обеспечение составления госфининспекцией в Запорожской области акта проверки без внесения в него данных о финансовых нарушениях.

Дело против В. Малеха зарегистрировано в реестре с квалификацией по ч. 3 ст. 368 УК Украины – «Получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение».