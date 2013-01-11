Родители больных детей просят Богатыреву не закупать вредные лекарства

Об этом УНИАН сообщили в организации ЮКАБ, которая борется за лечение смертельно больных в Украине.

Как объяснили в организации, дело в том, что Министерство здравоохранения уже закупило этот препарат в прошлом году, и собирается повторить такую ошибку сегодня, что нанесет непоправимый вред здоровью детей и может привести даже к сокращению их жизни.

«Единственным препаратом в мире, которым лечат детей с этой тяжелой болезнью, является «Креон», – утверждает Ольга Мочернюк, мать двухлетней Дарьи, больной муковисцидозом, – Мы попробовали креазим, ребенок просыпался ночью и плакал от боли в животе, ухудшился аппетит, анализы. И наш случай не единственный. Медицинские справки многих пациентов содержат рекомендацию о том, что препарат Креон не подлежит какой-либо замене, ведь все другие заменители являются неэффективными. Поэтому мы обращаемся к госпоже Богатыревой с призывом не сокращать жизнь нашим детям и не закупать некачественный препарат».

Как отметить в ЮКАБ, на сегодняшний день около 800 людей в Украине больны этой болезнью. Муковисцидоз - это редкое генетическое заболевание, которое приводит к серьезным расстройствам в работе внутренних органов, особенно – пищеварительной системы и легких. Функция поджелудочной железы постепенно угасает, поэтому питательные вещества из пищи не усваиваются, в результате чего больной ребенок не может полноценно расти и развиваться.

«Лечение является пожизненным, оно должно начинаться со дня установления диагноза и продолжаться всю жизнь, без дня перерыва, – объясняет председатель правления БФ «Счастливый ребенок» Ирина Гавришева – Именно поэтому очень важно сразу начать применять качественные препараты, стабилизирующие работу организма».

Опыт же родителей, которые поставили свои подписи под обращением к Р.Богатыревой, указывает на то, что дешевый заменитель «Креона» – «Креазим», который собирается закупить Минздрав, не только не эффективен, но и, судя по их письмам, вызывает серьезные побочные эффекты и приводит к ухудшению состояния маленьких пациентов, подчеркнули в ЮКАБ.

«Именно поэтому общественные организации надеются, что министр здравоохранения не допустит закупки некачественных препаратов на средства государственного бюджета Украины, и сотни детских жизней будут спасены», - отметили в организации, напомнив, что в государственном бюджете предусмотрено 931 тыс. грн на закупку препаратов для больных муковисцидозом.