В Киеве автомобиль провалился в трехметровую яму посреди дороги (фото)

13:11, 11 января 2013
Общество
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В Киеве в результате аварии на водопроводной сети произошел обвал грунта на глубину 3 метра, куда частично провалилась припаркованная автомашина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО “АК “Киевводоканал”, провал грунта произошел 11 января в 2.43 по ул. Смоленской, 3-3-а, в Соломенском районе из-за аварийного повреждения сети (прорыв уличной магистрали Д=300 мм) на проезжей части, ближе к обочине. Размеры провала – 3х1 м и глубина - 3 м.

Фото аварийной службы ”Киевводоканала”

В результате провала никто не пострадал, однако автомобиль, стоявший поблизости, завис задней частью над котлованом. На место аварийной ситуации около 3.00 выезжала ГАИ, которая в настоящее время решает вопрос с автомобилем.

Движение транспорта по ул. Смоленской частично ограничено. Для ликвидации повреждения и возобновления водоснабжения на месте работают аварийные бригады “Киевводоканала”. Аварийная утечка воды была оперативно локализована. Место провала ограждено.

Фото аварийной службы ”Киевводоканала”

После того, как автомобиль будет вытянут из провала, аварийные бригады продолжат работы – необходимо раскопать водопровод на проезжей части.

Выполнение аварийных работ на сетях холодного водоснабжения бригадами “Киевводоканала” в настоящее время осложняется и может затянуться в связи с нерасчищенными снежными заносами и их обледенением, которые бригады вынуждены ликвидировать самостоятельно в связи с невозможностью оперативно добраться до водопроводных колодцев.

В связи с аварийным повреждением сети временно без водоснабжения остаются жители домов: по ул. Смоленской: № 3, 3-а, 5/1, – жилые дома; № 4 – школа; № 8 – поликлиника; № 6, 17, 19 – административные здания; по ул. Янгеля - № 12/2 – школа-интернат.

Причина повреждения магистрали – изношенность водопроводной сети, которая была введена в эксплуатацию еще в 1976 году.

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