В Киеве автомобиль провалился в трехметровую яму посреди дороги (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО “АК “Киевводоканал”, провал грунта произошел 11 января в 2.43 по ул. Смоленской, 3-3-а, в Соломенском районе из-за аварийного повреждения сети (прорыв уличной магистрали Д=300 мм) на проезжей части, ближе к обочине. Размеры провала – 3х1 м и глубина - 3 м.

В результате провала никто не пострадал, однако автомобиль, стоявший поблизости, завис задней частью над котлованом. На место аварийной ситуации около 3.00 выезжала ГАИ, которая в настоящее время решает вопрос с автомобилем.

Движение транспорта по ул. Смоленской частично ограничено. Для ликвидации повреждения и возобновления водоснабжения на месте работают аварийные бригады “Киевводоканала”. Аварийная утечка воды была оперативно локализована. Место провала ограждено.

После того, как автомобиль будет вытянут из провала, аварийные бригады продолжат работы – необходимо раскопать водопровод на проезжей части.

Выполнение аварийных работ на сетях холодного водоснабжения бригадами “Киевводоканала” в настоящее время осложняется и может затянуться в связи с нерасчищенными снежными заносами и их обледенением, которые бригады вынуждены ликвидировать самостоятельно в связи с невозможностью оперативно добраться до водопроводных колодцев.

В связи с аварийным повреждением сети временно без водоснабжения остаются жители домов: по ул. Смоленской: № 3, 3-а, 5/1, – жилые дома; № 4 – школа; № 8 – поликлиника; № 6, 17, 19 – административные здания; по ул. Янгеля - № 12/2 – школа-интернат.

Причина повреждения магистрали – изношенность водопроводной сети, которая была введена в эксплуатацию еще в 1976 году.