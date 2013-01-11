В Хмельницкой области за взятку от призывника осудили военного комиссара
В Хмельницкой области за получение взятки осужден военный комиссар Летичевско-Старосинявского районного военного комиссариата.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Установлено, что в сентябре прошлого года военный комиссар, используя служебное положение и предоставленные полномочия, получил от призывника 8 тыс. грн взятки. За это вознаграждение подполковник обещал выдать юноше справку о признании непригодным к военной службе и снять его с военного учета.
Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете «на горячем» сразу после получения им всей суммы взятки.
Деражнянский районный суд Хмельницкой области признал 36-летнего военкома виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. 750 грн с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций.
В настоящее время решается вопрос об увольнении его с военной службы.