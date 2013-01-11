Оппозиции советуют не называть своими победами неудачи большинства

"Это главная причина, поскольку я не вижу других мотивов того, чтобы такое техническое решение не было проголосовано", - считает политолог. При этом он выразил удивление тем, что оппозиция восприняла этот факт как свою победу, сообщает ТСН.ua.

"Какая тут победа оппозиции? Она должна иметь какие-то конкретные последствия, а их тут нет. Не уволить Арбузова с должности, которую он не может занимать, это не победа оппозиции, а победа над здравым смыслом. Я еще понимаю, если бы не проголосовали за Игоря Соркина как за следующего председателя Нацбанка, то оппозиция могла бы чем-то гордиться", - отметил Бондаренко.

При этом специалист подчеркнул, что требования оппозиции относительно предоставления Арбузовым отчета о деятельности на посту главы центробанка, не предусмотрены законом. "Законом не предусмотрен обязательный отчет перед парламентом главы НБУ, который уходит с должности. Более того, я не вижу особых претензий, которые может иметь к нему оппозиция. У меня больше вопросов к экс-главе НБУ Ющенко, который построил кучу санаториев и СПА-центров за бюджетный счет для чиновников НБУ, к экс-главе Яценюку, при котором в 2004 году за несколько месяцев золотовалютные резервы упали почти на четверть", - сказал политолог.

Вместе с тем, Бондаренко добавил, что нехватка голосов большинства при голосовании за увольнение Арбузова свидетельствует о том, что она не может в нужный момент мобилизовать все свои силы, а потому ей при таких условиях в будущем часто придется договариваться с оппозицией.

Напомним, что 10 января Верховная Рада не смогла уволить с должности главы НБУ Арбузова, который в конце декабря был назначен первым вице-премьер-министром.

За такое решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 217 народных депутатов при 226 необходимых. Фракция "УДАР" проваленное голосование назвала победой оппозиции, а депутат от фракции Партии регионов Михаил Чечетов признал это свидетельством профессионализма Арбузова, ведь за его увольнение не проголосовала оппозиция.

Сегодня, 11 января, Рада все-таки смогла уволить экс-главу НБУ Сергея Арбузова и назначить на эту должность Игоря Соркина.