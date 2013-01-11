В Донецке автобус наехал на санки: погибла 3-летняя девочка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, вчера, 10 января, в 16.50 заказной автобус ЛАЗ двигался без пассажиров, и 56-летний водитель автобуса, поворачивая на перекрестке, не учел габариты своего транспортного средства и совершил наезд на девочку, которую бабушка перевозила через дорогу на санках. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего). Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления лишение свободы сроком до 8 лет.

Досудебное следствие проводится органами милиции. Ход расследования дела находится на контроле в прокуратуре Донецкой области.