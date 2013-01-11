S&P: Нацбанк Украины не желает вести более гибкую политику

Об этом говорится в рейтинговом отчете по Украине, текстом которого располагает УНИАН.

Рейтинговое агентство отмечает, что курс гривни де-факто был привязан к доллару с начала 2010 г.

«С нашей точки зрения, недавние политические решения НБУ, такие как требование обязательной конвертации валютной выручки экспортерами, свидетельствуют о нежелании правительства проводить политику более гибкого валютного курса», - говорится в отчете.

При этом S&P подчеркивает, что ухудшение основных экономических показателей и растущее давление на международные резервы подвергают рискам увязку валютного курса на текущем уровне. «Вследствие все еще высокой долларизации экономики резкое снижение валютного курса может увеличить задолженность общественного и частного секторов и, по всей вероятности, приведет к некоторому, но не слишком резкому ухудшению ситуации с проблемными кредитами в финансовом секторе», - считают в Standard & Poor’s.

Вместе с тем рейтинговое агентство отмечает, что наиболее проблемные кредиты в иностранной валюте были обеспечены резервами на возможные потери по кредитам.

«В настоящее время объем проблемных кредитов, по нашим оценкам, составляет около 40% совокупных кредитов банковской системы (согласно широкому определению)», - сообщается в отчете.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.