Суд решил, что киевскому «минеру» место в психушке

Соломенский районный суд Киева принял решение о направлении на лечение в психиатрическое заведение киевлянина, который в августе прошлого года шесть раз сообщал о «минировании» станций метро «Крещатик», «Университет» и «Печерская», а также аэропорта «Борисполь».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1, 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Первый звонок на спецлинию «102» в дежурную часть столичной милиции 29-летний киевлянин осуществил 5 августа с таксофона возле дома, где он проживает. Мужчина сообщил, что у входа на станцию метро «Крещатик» заложена бомба.

О бомбе на станции метро «Крещатик» таким же способом он сообщил и 8 августа.

На следующий день злоумышленник звонил по телефону в милицию с собственного мобильного телефона, находясь в квартире, и дважды в течение часа сообщил о ложном минировании станций метро «Университет» и «Печерская».

21 августа с таксофона он дважды сообщал на «102», что бомба заложена в аэропорту «Борисполь».

Во всех этих случаях специалисты-взрывотехники столичной милиции обследовали объекты возможного минирования. Взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, киевлянин по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и управлять ими.

По заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы, он болеет шизофренией параноидной непрерывного течения и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Суд поддержал позицию прокуратуры Соломенского района Киева и вынес постановление применить к киевлянину принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое заведение с усиленным надзором.